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Фернандеш – лучший игрок "Локомотива" в ноябре и декабре

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Болельщики "Локомотива" признали лучшим игроком команды в ноябре и декабре полузащитника Мануэла Фернандеша. Как сообщает пресс-служба клуба, за 30-летнего португальца проголосовали 8318 человек, или 79,7 процента от общего числа проголосовавших. В ноябре и декабре хавбек принял участие в пяти матчах, забил три гола и сделал пять голевых передач. Второе место занял нападающий Майкон, набравший 12,4 процента голосов (1298 человек), а замкнул тройку лучших полузащитник Игорь Денисов с 3,7 процента (388 голосов).

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14408

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