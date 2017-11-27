11:06 | Футбол — РФПЛ

Фернандеш и Фарфан - в стартовом составе "Локомотива" на матч со "СКА-Хабаровск"

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Стали известны стартовые составы "СКА-Хабаровск" и "Локомотива" на матч 18-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появятся полузащитники железнодорожников Мануэл Фернандеш и Джефферсон Фарфан.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Димидко, Гришко, Никифоров, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасев, Федотов, Маркович.

Запасные: Криворучко, Баляйкин, Тишкин, Казанков, Калинский, Корян, Барбаро, Христов.

"Локомотив": Коченков, Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Запасные: Медведев, Ротенберг, Пейчинович, Тарасов, Касаев, Баринов, Галанин, Куликов, Тугарев, Лысов, Эдер.

Встреча между командами начнется в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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П_о_в_а_р

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