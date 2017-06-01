Фернандеш - автор лучшего гола "Локомотива" в сезоне

"Локомотив" подвел итоги голосования болельщиков на лучший гол команды в минувшем сезоне. Победителем стал полузащитник Мануэл Фернандеш, который отметился голом в ворота "Арсенала".

Второе место занял полузащитник Алексей Миранчук, отметившийся в финале Кубка России против "Урала". Гол Майкона в ворота ЦСКА занял третье место в голосовании. Следом расположились Игорь Денисов и гол Фернандеша в ворота "Крыльев Советов".