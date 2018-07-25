Фернандес высказался о новичках ЦСКА

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в интервью клубному телевидению отметил, что защитники Бекао и Хердур Магнуссон, а также полузащитник Яка Бийол являются высококлассными игроками. Все трое перешли в армейский клуб в текущее трансферное окно.



- Буквально только что познакомился с Бекао. Он очень хороший, приятный человек и сильный футболист, - сказал Фернандес. - Уверен, что Родриго будет полезен ЦСКА, как Магнуссон и Бийол. Это высококлассные игроки. Они помогут нашему клубу завоевывать титулы. А ведь именно этому мы приучили всех в России. В каждом турнире мы боремся за победу и будем делать это дальше.

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