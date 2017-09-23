Фернандес самостоятельно покинул медпункт

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес получил первую помощь в медпункте во время матча 11-го тура чемпионата России против "Динамо". Отметим, что армеец самостоятельно покинул кабинет.

Напомним, что футболист получил травму после столкновения с Антоном Сосниным. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо него на 28-й минуте на поле появился Кирилл Набабкин.

Мариу Фернандес получил помощь и вышел из медпункта pic.twitter.com/A2mTYyZm1M – Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 23 сентября 2017 г.

Трансляция матча "Динамо" - ЦСКА //

ФОТО Страшное столкновение. Травма Мариу Фернандеса и кровь Соснина