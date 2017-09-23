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17:58 | Футбол — РФПЛ

Фернандес самостоятельно покинул медпункт


Защитник ЦСКА Мариу Фернандес получил первую помощь в медпункте во время матча 11-го тура чемпионата России против "Динамо". Отметим, что армеец самостоятельно покинул кабинет.

Напомним, что футболист получил травму после столкновения с Антоном Сосниным. Футболист не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Вместо него на 28-й минуте на поле появился Кирилл Набабкин.

Трансляция матча "Динамо" - ЦСКА //
ФОТО Страшное столкновение. Травма Мариу Фернандеса и кровь Соснина

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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