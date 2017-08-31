Фернандес – о голе "Ахмата": "Все видели, что мяч покинул поле, но уже ничего не поделать"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес назвал проигранный матч 8-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:1) очень сложным. По его словам, команде не стоит опускать руки, несмотря на то что грозненцы забили единственный мяч с нарушением правил.

Напомним, что после прострела в штрафную армейцев с левого фланга на 45-й минуте Виктор Васин не смог вынести мяч в поле и срезал его себе за спину. Магомед Митришев догнал мяч у линии ворот и прострелил к ближней штанге. Заур Садаев переиграл Игоря Акинфеева с близкого расстояния. При этом перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот.

- Как оцените все то, что произошло в последнем для ЦСКА матче с “Ахматом”?

- Это был тяжелый матч. Все видели, что мяч покинул пределы поля, но ничего уже сделать с этим не можем. Надо не опускать рук, продолжать тренироваться. Еще очень много времени, все поправимо. (Павел ГУРЕВИЧ)