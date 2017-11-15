Фернандес не полетит с ЦСКА на матч против "СКА-Хабаровск"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес вернулся из расположения сборной России с мышечной травмой бедра, информирует пресс-служба армейцев. Футболист будет тренироваться индивидуально под наблюдением медицинского штаба.

Отмечается, что он не полетит с командой в Хабаровск на матч против "СКА-Хабаровск". Решение о возможности участия Фернандеса в игре с "Бенфикой" будет принято в начале следующей недели.

Напомним, Фернандес тренировался по индивидуальной программе после товарищеского матча с Аргентиной (0:1). 27-летний защитник сыграл в первом тайме, но был заменен в перерыве.

Матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА пройдет 18 ноября и начнется в 12.00 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию игры.