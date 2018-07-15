Фердинанд готов помочь трудоустройству Дзюбы в Англии

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд признался, что на чемпионате мира ему очень понравилась игра Артема Дзюбы. В пяти матчах на домашнем турнире форвард сборной России забил три мяча и сделал две голевые передачи.

– Мне очень понравился Артем Дзюба, – сказал в эфире "России 24" Фердинанд. – Если бы я был тренером какой-нибудь команды, обратил бы внимание на этого нападающего. С ним очень сложно бороться, физически он очень силен. В матчах за сборную он постоянно был нацелен на ворота, был очень агрессивен.

Думаю, если бы он оказался в подходящей команде премьер-лиги, мог бы стать там звездой. Сколько он стоит? 10 миллионов евро? Звоните мне, помогу ему хорошо устроиться. Сейчас Дзюба – хороший вариант для многих английских команд.

В прошлом сезоне на клубном уровне принял участие в 34 матчах, забив 8 мячей и сделав 6 голевых передач. Контракт 29-летнего форварда с "Зенитом" рассчитан до лета 2020 года.

Как ранее сообщал "СЭ", интерес к Дзюбе проявлял "Шанхай Шеньхуа", но переход сорвался. Также в услугах нападающего заинтересованы "Кардифф" и "Уотфорд".

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