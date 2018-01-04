10:28 | Футбол — РФПЛ

"Фенербахче" предложил "Зениту" два миллиона евро за Кришито

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"Фенербахче" предложил "Зениту" два миллиона евро за защитника Доменико Кришито, утверждает fanatik.com.tr. Однако российский клуб отклонил предложение и требует за итальянца 3 миллиона. Отмечается, что переговоры будут продолжаться.

Контракт Кришито с "Зенитом" истекает следующим летом. Ранее появились слухи об интересе к нему со стороны "Галатасарая". В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел 20 матчей и забил три гола.

Кришито выступает в "Зените" с 2011 года, когда перешел из "Дженоа".

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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вэняляйнэн

Есть слух, что Кришито и Зенит хотят расстаться. Зенит берёт курс на омоложение, а Кришито хочет перебраться ближе к Италии.Идеальный вариант с Наполи у него не проявляется, хотя контакты на эту тему были. На данный момент контракт с Зенитом кончается летом 18, но переговоров о продлении не ведётся. На мой взгляд Кришито сейчас является ведущим игроком в команде и решение о его продаже выглядит очень радикально.

12:04

баламошка

Фенер бугагашит над баклашками)

11:24

alex221083

Лучший крайний защитник в РФПЛ стоит 3млн?)))

11:20

alex-ls

по дешевке раздает

10:41