"Фенербахче" предложил "Зениту" два миллиона евро за Кришито

"Фенербахче" предложил "Зениту" два миллиона евро за защитника Доменико Кришито, утверждает fanatik.com.tr. Однако российский клуб отклонил предложение и требует за итальянца 3 миллиона. Отмечается, что переговоры будут продолжаться.
Контракт Кришито с "Зенитом" истекает следующим летом. Ранее появились слухи об интересе к нему со стороны "Галатасарая". В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел 20 матчей и забил три гола.
Кришито выступает в "Зените" с 2011 года, когда перешел из "Дженоа".
вэняляйнэн
Есть слух, что Кришито и Зенит хотят расстаться. Зенит берёт курс на омоложение, а Кришито хочет перебраться ближе к Италии.Идеальный вариант с Наполи у него не проявляется, хотя контакты на эту тему были. На данный момент контракт с Зенитом кончается летом 18, но переговоров о продлении не ведётся. На мой взгляд Кришито сейчас является ведущим игроком в команде и решение о его продаже выглядит очень радикально.
12:04
баламошка
Фенер бугагашит над баклашками)
11:24
alex221083
Лучший крайний защитник в РФПЛ стоит 3млн?)))
11:20
alex-ls
по дешевке раздает
10:41