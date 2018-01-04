"Фенербахче" предложил "Зениту" два миллиона евро за Кришито

"Фенербахче" предложил "Зениту" два миллиона евро за защитника Доменико Кришито, утверждает fanatik.com.tr. Однако российский клуб отклонил предложение и требует за итальянца 3 миллиона. Отмечается, что переговоры будут продолжаться.

Контракт Кришито с "Зенитом" истекает следующим летом. Ранее появились слухи об интересе к нему со стороны "Галатасарая". В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел 20 матчей и забил три гола.

Кришито выступает в "Зените" с 2011 года, когда перешел из "Дженоа".