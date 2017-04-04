"Фенербахче" предложил "Локомотиву" обменять Эменике на Фернандеша?

Руководство "Фенербахче" обратилось к коллегам из "Локомотива" с предложением обменяться игроками. Согласно Hürriyet, турки хотят обменять своего нападающего Эммануэла Эменике на полузащитника москвичей Мануэла Фернандеша.

Ранее сообщалось, что нигерийский форвард со следующего сезона вновь хочет выступать в чемпионате России. Отметим, что "Фенербахче" в течение продолжительного времени старается расстаться с экс-игроком "Спартака". Руководство и тренерский штаб турецкой команды недовольны отношением к делу со стороны африканского футболиста.

Напомним, что за "Спартак" Эменике выступал в период с 2011 по 2013 год. В составе красно-белых нигериец провел 42 матча, в которых забил 21 гол.

"Фенербахче" предложил "Спартаку" обменять Эменике на Попова