"Фенербахче" хочет подписать Жулиану

Полузащитник "Зенита" Жулиану может покинуть команду этим летом. Как сообщает Sporx, интерес к 27-летнему бразильцу проявляет "Фенербахче". Стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро. Турецкие СМИ сообщают, якобы президент "Фенербахче" Азиз Йылдырым уже контактировал с представителями игрока.
Напомним, что Жулиану перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за "Зенит" 38 матчей, забив 17 мячей и сделав 13 голевых передач.
old grumbler
Всё правильно раз тренеру не подходит надо продавать толку с него не будет уже, а так хоть деньги на фэйр-плей будут...
15:00
foreverCSKAforever
Нам впарят, что за соточку ушел.
14:33
kelt
Жулика жалко конечно, хороший парень, но сделка по Ригони тормозит, если его не подпишут, думаю Жуля останется
14:13
паоло росси
serzheo Не знаю. Все таки, наверное, Зенит делает ошибку. Жулик неплохо играет, для ротаци надо было оставлять. Какой смысл покупать других примерно за такие же деньги?----------------лимит
13:51
SIZ170
*..... мама ужика не взлюбила...* ...... а жаль Жулиано хорош , когда в *форме*.... может просто не хочет на подмене сидеть....
13:49
голос из Санкт-Петербурга
Да. Я тоже считаю, что Жулиану надо оставлять. Три турнира, сезон долгий. Есть одно "но", про которое мы можем не знать. Исходя из этого трансфера, очень вероятен приход в ЗЕНИТ аргентинского "фантазисто".
13:01
ustin007
Не продававайте классного игрока РФПЛ потеряет!!!
12:57
FINIX
Спартаку бы пригодился. И с мотивацией у него всё было бы хорошо. Ещё Гарая, Луана и можно считать трансферный период непотерянным.
12:52
kauperwood37
странно, на эрнани цену ставят 12, а на жулика 9, только потому, что он чуть старше? а если он хорошую форму наберет? в прош году отлично играл
12:50
Slim Taller
Оставить можно,только есть одно "но".Как известно,Манчини терпеть не может бразильцев и в его командах всегда играют аргентинцы,близкие к итальянцу по менталитету.Поэтому,ни одного бразильца в Зените не будет.
12:45
serzheo
Не знаю. Все таки, наверное, Зенит делает ошибку. Жулик неплохо играет, для ротаци надо было оставлять. Какой смысл покупать других примерно за такие же деньги?
12:41