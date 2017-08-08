"Фенербахче" хочет подписать Жулиану

Полузащитник "Зенита" Жулиану может покинуть команду этим летом. Как сообщает Sporx, интерес к 27-летнему бразильцу проявляет "Фенербахче". Стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро. Турецкие СМИ сообщают, якобы президент "Фенербахче" Азиз Йылдырым уже контактировал с представителями игрока.

Напомним, что Жулиану перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за "Зенит" 38 матчей, забив 17 мячей и сделав 13 голевых передач.