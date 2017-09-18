Фелисио Браун Форбс: "В ноге была судорога. На восстановление потребуется два-три дня"

Полузащитник "Амкара" Фелисио Браун Форбс после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России порадовался результату и отметил, что ему потребуется несколько дней на восстановление. Напомним, что Форбс был заменен на 21-й минуте.

– Что у вас с ногой?

– Получил по ноге, была судорога. Думаю, что потребуется два-три дня на восстановление. Не знаю, смогу ли принять участие в следующей встрече.

– Ожидали, что удастся победить?

– Мы рады, что победили. "Локомотив" очень сильная команда, они много прессинговали, но мы смогли выстоять и победить.

– Планировали ли забить быстрый гол?

– Такой план есть всегда. Хорошо, если быстро забиваешь.

– Вам комфортно играть на позиции нападающего?

– Гаджи Гаджиев использует меня как нападающего. Я уже давно играю на этой позиции, так же играл в "Анжи", и мне на ней комфортно. Времена, когда играл в центре обороны, давно в прошлом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Амкар"