Феликс Ледесма: "Секрет успеха "Локомотива" - потрясающая атмосфера сплоченности"

Испанский тренер по физподготовке Феликс Ледесма, сменивший "Локомотив" на "Хэбэй Чайна Форчун", считает, что железнодорожники смогут сохранить первое место в чемпионате России. По его словам, восемь очков от второго места - это приличный задел.

– Этот чемпионат "Локо" проводит куда увереннее. Сумеет он сохранить без вас первое место?

– Конечно! Сейчас в команде сложилась потрясающая атмосфера сплоченности. В этом главный секрет успеха. За счет этого каждый становится сильнее. Конечно, команда может потерять какие-то очки, но запаса должно хватить. Восемь очков за десять матчей до финиша – очень приличный задел.

– А откуда взялась эта сплоченность? Дело в главном тренере?

– В том числе. Все относятся к его решениям с большим уважением. И президент молодец, и игроки – тоже. В "Локомотиве" сразу несколько настоящих лидеров, бойцов. Как среди россиян, так и среди легионеров. Оба Денисовых, Чорлука, Кверквелия и Тарасов, Гильерме, тот же Фернандеш. А Фарфан каков! Причем все работают на максимуме. Никто не строит из себя суперзвезду.

– И напоследок не о "Локо". Вы друзья с Денисом Черышевым, пересекались в "Реале". Что скажете о его последних успехах, ведь он помог "Вильярреалу" обыграть Зидана.

– Мы всегда на связи. Сейчас Денис наконец в порядке. А когда он в форме, то очень хорош. И я уверен, что если до чемпионата мира Черышев избежит проблем со здоровьем, то будет одним из главных игроков сборной России на турнире! (Филипп ПАПЕНКОВ)