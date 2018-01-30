Феликс Ледесма: "Победа в Кубке России с Семиным напомнила победу с "Реалом" в Лиге чемпионов"

Испанский тренер по физподготовке "Хэбэй Чайна Форчун" Феликс Ледесма отметил, что ему нравилось работать в "Локомотиве" и сборной России. По его словам, он пережил много хороших моментов за эти годы.

– Вы уже второй раз покидаете Россию. Что она значит для вас?

– О, я действительно счастлив, что однажды попал в вашу страну. И поработал не только в "Локомотиве", но и в сборной России, куда меня пригласил Фабио Капелло. Много было классных моментов за эти годы.

– Какой самый главный?

– Наверное, первая из двух побед в Кубке России. Это было при тренере...

– Черевченко.

– Да, очень сложная у него фамилия. (Смеется.) Незабываемые эмоции! И в прошлом году взять трофей при Семине было безумно приятно. Напомнило победу с "Реалом" в Лиге чемпионов, первую при Зидане – тогда каждый тоже понимал, что это единственный шанс спасти сезон. Большой клуб обязательно должен выиграть за год хоть что-то. (Филипп ПАПЕНКОВ)