Фегор Огуде стал игроком "Енисея"

"Енисей" подписал контракт с 30-летним нигерийским опорным полузащитником Фегором Огуде, который в прошлом сезоне выступал за пермский "Амкар".
"Огуде родом из миллионного города Варри, который является центром нефтяной промышленности Нигерии. После получения футбольного образования и нескольких сезонов в родной одноименной команде перспективный игрок уехал в Норвегию, где выступал за клуб "Волеренга". В 2014 году перешел в "Амкар", за который в разных турнирах провел 97 матчей. Фегор Огуде является одним из лидеров РФПЛ по проценту выигранных единоборств в защите среди полузащитников", - отмечается в сообщении.
"Енисей" подписал контракт с 30-летним нигерийским полузащитником Фегором Огуде: https://t.co/Kvlq4vB0p6– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 5 июля 2018 г.
Kaabo si "Enisey", FEGOR! pic.twitter.com/C63XMbw0Mm
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