Фегор Огуде стал игроком "Енисея"

"Енисей" подписал контракт с 30-летним нигерийским опорным полузащитником Фегором Огуде, который в прошлом сезоне выступал за пермский "Амкар".

"Огуде родом из миллионного города Варри, который является центром нефтяной промышленности Нигерии. После получения футбольного образования и нескольких сезонов в родной одноименной команде перспективный игрок уехал в Норвегию, где выступал за клуб "Волеренга". В 2014 году перешел в "Амкар", за который в разных турнирах провел 97 матчей. Фегор Огуде является одним из лидеров РФПЛ по проценту выигранных единоборств в защите среди полузащитников", - отмечается в сообщении.