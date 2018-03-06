Федун вошел в топ-20 российских миллиардеров

Владелец "Спартака" Леонид Федун попал в топ-20 российских миллиардеров по версии Forbes. Он расположился на 17-й строчке с состоянием 6,9 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он занимает 237-е место.
Как пишет издание, в 1990-х Федун помог Вагиту Алекперову приватизировать компанию "Лукойл", активом которого стали крупнейшие месторождения нефти. Федун владеет 10 процентами компании. Сейчас Алекперов возглавляет "Лукойл", а Федун выступает в качестве его доверенного лица.
Напомним, Федун приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. В прошлом году команда стала чемпионом России впервые с 2001 года и выиграла Суперкубок страны. За время правления Федуна красно-белые также пять раз завоевывали серебряные медали чемпионата России.
Дополнительная информация
http://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/samye-bogatye-lyudi-mira358027-bogateyshie-lyudi-rossii-v-mirovom-reytinge?photo=17
Бу-га-га!
РФС должок возвернул? С процентами.)))
20:01
shpasic
скоро и Сельдяков войдёт))
19:44
инженер1958
Какой вумный, охренеть - помог Лукойл прихватизировать! Чтобы без него Алекперов делал!? Может Федун тоже чьё то доверенное лицо? Как-то не вяжется ум и федун... И даже "народный" клуб прихватизировал!
19:34
tarkys
Экономный товарищ, поэтому и 17 место!
19:33
wako37
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:31
nefanat
Охренеть. У человека 7 лярдов баксов, и 14 лет не мог чемпионат России выиграть.
19:21
SIZ170
.... свои кровно заработанные..... ни копейки у бабушек не забрал))))
19:07