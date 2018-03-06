18:10 | Футбол — РФПЛ

Федун вошел в топ-20 российских миллиардеров

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Владелец "Спартака" Леонид Федун попал в топ-20 российских миллиардеров по версии Forbes. Он расположился на 17-й строчке с состоянием 6,9 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он занимает 237-е место.

Как пишет издание, в 1990-х Федун помог Вагиту Алекперову приватизировать компанию "Лукойл", активом которого стали крупнейшие месторождения нефти. Федун владеет 10 процентами компании. Сейчас Алекперов возглавляет "Лукойл", а Федун выступает в качестве его доверенного лица.

Напомним, Федун приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. В прошлом году команда стала чемпионом России впервые с 2001 года и выиграла Суперкубок страны. За время правления Федуна красно-белые также пять раз завоевывали серебряные медали чемпионата России.

 

Дополнительная информация

http://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/samye-bogatye-lyudi-mira358027-bogateyshie-lyudi-rossii-v-mirovom-reytinge?photo=17

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Бу-га-га!

РФС должок возвернул? С процентами.)))

20:01

shpasic

скоро и Сельдяков войдёт))

19:44

инженер1958

Какой вумный, охренеть - помог Лукойл прихватизировать! Чтобы без него Алекперов делал!? Может Федун тоже чьё то доверенное лицо? Как-то не вяжется ум и федун... И даже "народный" клуб прихватизировал!

19:34

tarkys

Экономный товарищ, поэтому и 17 место!

19:33

wako37

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:31

nefanat

Охренеть. У человека 7 лярдов баксов, и 14 лет не мог чемпионат России выиграть.

19:21

SIZ170

.... свои кровно заработанные..... ни копейки у бабушек не забрал))))

19:07

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