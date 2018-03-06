Федун вошел в топ-20 российских миллиардеров

Владелец "Спартака" Леонид Федун попал в топ-20 российских миллиардеров по версии Forbes. Он расположился на 17-й строчке с состоянием 6,9 миллиарда долларов. В мировом рейтинге он занимает 237-е место.

Как пишет издание, в 1990-х Федун помог Вагиту Алекперову приватизировать компанию "Лукойл", активом которого стали крупнейшие месторождения нефти. Федун владеет 10 процентами компании. Сейчас Алекперов возглавляет "Лукойл", а Федун выступает в качестве его доверенного лица.

Напомним, Федун приобрел контрольный пакет акций "Спартака" в 2003 году. В прошлом году команда стала чемпионом России впервые с 2001 года и выиграла Суперкубок страны. За время правления Федуна красно-белые также пять раз завоевывали серебряные медали чемпионата России.