Федун сравнил Заболотного с Янчиком. А вы помните, кто это?

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" заявил, что гол форварда "Тосно" Антона Заболотного в ворота красно-белых – несчастный случай.

– То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере, – сказал Федун.

Польский нападающий Давид Янчик, забивший "Спартаку" в 2007 году, действительно больше за ЦСКА не отличался. И вообще его карьера закончилась печально.

Прошлой осенью, когда "Спартак" Карреры только начинал свое славное восхождение, "СЭ" подробно рассказывал о судьбе Янчика, который закончил с футболом из-за алкоголизма.

Со счетом 0,7. Печальная история Давида Янчика