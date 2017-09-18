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15:30 | Футбол — РФПЛ

Федун сравнил Заболотного с Янчиком. А вы помните, кто это?

Давид ЯНЧИК (слева) и Антон ЗАБОЛОТНЫЙ. Фото "СЭ"
Давид ЯНЧИК (слева) и Антон ЗАБОЛОТНЫЙ. Фото "СЭ"
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Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" заявил, что гол форварда "Тосно" Антона Заболотного в ворота красно-белых – несчастный случай.

– То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере, – сказал Федун.

Польский нападающий Давид Янчик, забивший "Спартаку" в 2007 году, действительно больше за ЦСКА не отличался. И вообще его карьера закончилась печально.

Прошлой осенью, когда "Спартак" Карреры только начинал свое славное восхождение, "СЭ" подробно рассказывал о судьбе Янчика, который закончил с футболом из-за алкоголизма.

Со счетом 0,7. Печальная история Давида Янчика

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КОММЕНТАРИИ (7)
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otradny

Не надо обижать так,Арнольдыч!

15:42

баламошка

Модуратор, с..а, трёт баламошку постоянно! Куда смотрит инквизиция СЭ?! Сжечь ведьму!)

15:39

spetrov

marksan, типа "раз в год и палка стреляет" и т.п.

15:39

spetrov

баламошка, армейцы забивая, вам добра желают. Янчик тоже душа-человек был. На чем и погорел впоследствии.

15:37

marksan

Не понял сравнения!

15:37

wedes

Если даже алкаши забивают Спартаку, то что будет дальше.

15:33

spetrov

Конечно, помним. :)

15:31