Федун сравнил Заболотного с Янчиком. А вы помните, кто это?

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" заявил, что гол форварда "Тосно" Антона Заболотного в ворота красно-белых – несчастный случай.
– То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере, – сказал Федун.
Польский нападающий Давид Янчик, забивший "Спартаку" в 2007 году, действительно больше за ЦСКА не отличался. И вообще его карьера закончилась печально.
Прошлой осенью, когда "Спартак" Карреры только начинал свое славное восхождение, "СЭ" подробно рассказывал о судьбе Янчика, который закончил с футболом из-за алкоголизма.
otradny
Не надо обижать так,Арнольдыч!
15:42
баламошка
Модуратор, с..а, трёт баламошку постоянно! Куда смотрит инквизиция СЭ?! Сжечь ведьму!)
15:39
spetrov
marksan, типа "раз в год и палка стреляет" и т.п.
15:39
spetrov
баламошка, армейцы забивая, вам добра желают. Янчик тоже душа-человек был. На чем и погорел впоследствии.
15:37
marksan
Не понял сравнения!
15:37
wedes
Если даже алкаши забивают Спартаку, то что будет дальше.
15:33
spetrov
Конечно, помним. :)
15:31