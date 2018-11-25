Федун приехал на матч "Спартак" - "Крылья Советов"

Владелец "Спартака" Леонид Федун приехал на матч 15-го тура чемпионата России, в котором красно-белые дома принимают "Крылья Советов". Эта игра станет первой для команды под руководством нового главного тренера – Олега Кононова.

Федун не был на играх команды с 21 октября, когда "Спартак" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" в 11-м туре РПЛ (2:3). На следующий день был уволен Массимо Каррера, а обязанности главного тренера красно-белых до паузы на игры сборных в шести встречах чемпионата, Кубка России и Лиги Европы исполнял Рауль Рианчо. (Андрей Михайлов)

"СЭ" ведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Крылья Советов".

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