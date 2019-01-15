Федун поблагодарил за выдвижение в исполком РФС

Владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на выдвижение своей кандидатуры в исполком РФС.

10 января стало известно о том, что кандидатуру Федуна, как и президента ЦСКА Евгения Гинера и владельца "Краснодара" Сергея Галицкого, выдвинуты премьер-лигой.

– Вас выдвинули, какие идеи по поводу исполкома и его работы? – вопрос Федуну.

– Выдвинули – спасибо. Если изберут, к этой теме вернемся. Пока – бесполезно. (Сергей Егоров)​

Федун и "Спартак" возвращаются в исполком РФС? //

Идеи Федуна. Новое прочтение