Федун объяснил, почему "Спартак" продал Промеса

Владелец "Спартака" Леонид Федун объяснил, почему клуб продал Квинси Промеса в "Севилью". Также он оценил начало сезона для московского клуба.

– Могу сказать, что все идет не по плану, – сказал Федун. – С одной стороны, у нас положительный баланс по очкам по сравнению с прошлым сезоном. Сыграли достойно с "Локо" и "Зенитом". Пошла отдача от нашей вертикали, пошла молодежь. "Спартак-2" стал выдавать продукт.

С другой стороны, прошлогодний проигрыш "Динамо" (красно-белые в 30-м туре проиграли со счетом 0:1 и опустились на третье место в турнирной таблице. - Прим. "СЭ") стал сильнейшим ударом финансовым по клубу. Мы потеряли 25 миллионов, пришлось продавать Промеса, чтобы затыкать эту дыру. Потеря Лиги чемпионов – это серьезнейший удар по клубу. (Александр РОГУЛЕВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

После шести туров "Спартак" занимает второе место в чемпионате России, набрав 14 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 2 очка.