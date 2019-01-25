Федун – о трансферах: "Спартак" не собирается продавать Зе Луиша и Луиза Адриану. Болельщики могут быть спокойны"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал слухи о потенциальных трансферах футболистов.

– Почему только два новичка? А Наиль Умеров и Глушенков? – сказал Федун, отвечая на вопрос о зимней селекции. – Поэтому я считаю, у нас четыре новичка.

– Зе Луиш и Луиз Адриану остаются?

– В межсезонье журналистам делать нечего, вот они и высасывают из пальца. Ни по одному из них не было предложений и мы не собираемся их продавать. Так что болельщики могут быть спокойны. Как минимум до лета они у нас будут.

#ЗенитСпартак Федун – о трансферах: "Не собираемся продавать Зе Луиша и Луиза Адриану. Болельщики могут быть спокойны" pic.twitter.com/SZUFKHlTHZ – СЭ Спартак (@spartak_se) 25 января 2019 г.

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