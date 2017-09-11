Федотов сравнял счет в матче "Урал" - "СКА-Хабаровск" через минуту после выхода на поле

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Виталий Федотов сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1). Хавбек, вышедший на поле на 74-й минуте встречи вместо Максима Казанкова, поразил ворота команды из Екатеринбурге на 75-й минуте встречи.

Хабаровчане провели эффектную атаку, в ходе которой Мирослав Маркович по левому флангу вошел в штрафную соперника и отдал передачу на Павла Карасева, который прострелил на Федотова.

Отметим, что для 26-летнего украинца этот мяч стал первым в премьер-лиге.

Текстовая трансляция матча "Урал" - "СКА-Хабаровск"