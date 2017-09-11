Федотов сравнял счет в матче "Урал" - "СКА-Хабаровск" через минуту после выхода на поле

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Виталий Федотов сравнял счет в матче 9-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1). Хавбек, вышедший на поле на 74-й минуте встречи вместо Максима Казанкова, поразил ворота команды из Екатеринбурге на 75-й минуте встречи.
Хабаровчане провели эффектную атаку, в ходе которой Мирослав Маркович по левому флангу вошел в штрафную соперника и отдал передачу на Павла Карасева, который прострелил на Федотова.
Отметим, что для 26-летнего украинца этот мяч стал первым в премьер-лиге.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcska#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #УралСКА 1:1 75' Виталий Федотов pic.twitter.com/WADuP31tVG– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 11 сентября 2017 г.