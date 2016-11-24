Федотов рассудит "Терек" и "Краснодар"

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 16-го тура чемпионата России. На игру "Терек" - "Краснодар" назначена бригада арбитров во главе с Игорем Федотовым.

30 ноября (среда)

"Урал" - "Ростов": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор - Игорь Синер (Омск).

"Рубин" - "Арсенал": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

ЦСКА - "Оренбург": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

"Зенит" - "Уфа": судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

1 декабря (четверг)

"Томь" - "Локомотив": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Крылья Советов" - "Спартак": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

"Терек" - "Краснодар": судья - Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

"Анжи" - "Амкар": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).