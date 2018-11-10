Федотов рассказал, чего не хватило "Оренбургу" в матче с "Уралом"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 14-го тура премьер-лиги против "Урала" (1:2) заявил, что его команде не хватило уверенности в завершающей стадии атак.

- Это был матч с равными шансами в непростых погодных условиях, - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - Мы играли, комбинировали, однако нам не хватило уверенности в завершающей стадии. Нас подвел кадровый ресурс: некоторые игроки еще не видели таких морозов. Мы бились до конца и могли вырвать ничью. Впереди еще достаточно матчей, а нам необходим перерыв, чтобы травмированные вернулись в строй.

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