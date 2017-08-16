Федотов получил "единицу" и "двойку"

Сегодня контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК) оставила в силе оценку, выставленную инспектором матча "Зенит" – "Ахмат" (4:0) Гаряфием Жафяровым судье Игорю Федотову. Арбитр получил 7,3 балла (это равно примерно "единице" по пятибалльной системе).

Это значит, что Федотов допустил две серьезные ошибки и еще одну, связанную с неправильно вынесенным или невынесенным предупреждением. В первую очередь речь идет о пенальти, которым арбитр ошибочно не наказал "Ахмат" на 11-й минуте, и неудалении на 59-й минуте вратаря зенитовцев Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной и лишившего соперника явной возможности забить гол.

ККК рассмотрела и эпизод на 25-й минуте, в котором Федотов не удалил Анхеля за нарушение правил на Кокорине, ограничившись предупреждением. Жафяров поддержал решение арбитра, который не стал квалифицировать фол как лишение зенитовского нападающего явной возможности забить гол. Такое же мнение и у членов комиссии.

Кроме того, Федотову выставлена "двойка" (7,9 балла) за игру 5-го тура "Амкар" – "Уфа" (0:0). На 16-й минуте он ошибочно назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля, посчитав, что Игбун сыграл рукой. На самом деле мяч попал в бедро игроку "Уфы".

Теперь Федотова переведут из категории "Про" в категорию "А" и перестанут допускать к обслуживанию игр чемпионата России. При этом странным образом он во вторник получил назначение резервным на игру 7-го тура "Спартак" – "Локомотив". Однако в среду его заменили на Алексея Сухого. (Александр БОБРОВ)