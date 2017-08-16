Федотов получил "единицу" и "двойку"

Сегодня контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК) оставила в силе оценку, выставленную инспектором матча "Зенит" – "Ахмат" (4:0) Гаряфием Жафяровым судье Игорю Федотову. Арбитр получил 7,3 балла (это равно примерно "единице" по пятибалльной системе).
Это значит, что Федотов допустил две серьезные ошибки и еще одну, связанную с неправильно вынесенным или невынесенным предупреждением. В первую очередь речь идет о пенальти, которым арбитр ошибочно не наказал "Ахмат" на 11-й минуте, и неудалении на 59-й минуте вратаря зенитовцев Лунева, сыгравшего руками за пределами штрафной и лишившего соперника явной возможности забить гол.
ККК рассмотрела и эпизод на 25-й минуте, в котором Федотов не удалил Анхеля за нарушение правил на Кокорине, ограничившись предупреждением. Жафяров поддержал решение арбитра, который не стал квалифицировать фол как лишение зенитовского нападающего явной возможности забить гол. Такое же мнение и у членов комиссии.
Кроме того, Федотову выставлена "двойка" (7,9 балла) за игру 5-го тура "Амкар" – "Уфа" (0:0). На 16-й минуте он ошибочно назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля, посчитав, что Игбун сыграл рукой. На самом деле мяч попал в бедро игроку "Уфы".
Теперь Федотова переведут из категории "Про" в категорию "А" и перестанут допускать к обслуживанию игр чемпионата России. При этом странным образом он во вторник получил назначение резервным на игру 7-го тура "Спартак" – "Локомотив". Однако в среду его заменили на Алексея Сухого. (Александр БОБРОВ)
- Ахмат (футбол)
- Амкар
- Александр Кокорин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- РФС
- Уфа
- Игорь Федотов
- Андрей Лунев
armi
Выходит эрфээсовский ККК погрозил пальчиком, но опять ставит нулевого судейку на матч-центр??? Ну и как нам всем к этому РФСу относится??? Правильно - как к КЛОУНАМ, удачно присевшим у кормушки с народными денюжками!!!
18:34
kauperwood37
Slim Taller проблема в том, что резервный может стать главным
18:29
Thomas_Boy_
Петя Иванов признан идиотом и назначен губернатором Орловской области.
18:17
old grumbler
Бездарный судья который достоин судить игру с чемпионом... ржу не могу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18:15
Slim Taller
А что не так?! Ты не заголовки читай,а всю заметку.Особенно это:"Правда, ему придётся выполнять только обязанности резервного судьи."
18:13
shpasic
ахахаха)) ну, он-то знает в какую сторону судить))
18:13
foreverCSKAforever
По ходу прилипли паровозы.
18:12
баламошка
Есть женская логика, а есть ещё логика наших чиновников. Она пострашнее будет.
18:11
kauperwood37
страна победившей "логики"
18:08