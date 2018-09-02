Федотов поделился секретом успеха "Оренбурга" в РПЛ

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов заявил, что секретом успеха его команды в РПЛ является предельная концентрация. Сегодня оренбургский клуб сыграет с "Динамо" в 6-м туре чемпионата России.

- В первой игре сезона нам, возможно, не удалось справиться с волнением, - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер". - Кто-то выпал из игры, а в такой ситуации со "Спартаком" сложно конкурировать. Но мы продолжили работать и верить в свои силы. Вывод один: нужно не терять концентрацию и доигрывать все эпизоды. Ключ к успеху - быть в тонусе все 90 минут. В матче с "Динамо" постараемся продемонстрировать лучшие качества.

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