22:22 | Футбол — РПЛ

Федотов – лидер по результативным заменам


14 из 39 голов в чемпионате России-2018/19 забили футболисты, вышедшие на замену. Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов, сделав две удачные перестановки в матче с "Анжи", вышел в лидеры премьер-лиги по числу удачных замен. По два мяча записали на свой счет игроки, выпущенные Олегом Кононовым, Мурадом Мусаевым, Сергеем Семаком и Сергеем Томаровым. (Кирилл БУРДАКОВ)

Результативные замены тренеров в чемпионате России-2018/19

Тренер

Клуб

Джокеры

Голы джокеров

Владимир ФЕДОТОВ

Оренбург

Андреа ЧУКАНОВ (2), Денис ПОПОВИЧ

3

Олег КОНОНОВ

Арсенал

Зелимхан БАКАЕВ, Даниил ЛЕСОВОЙ

2

Мурад МУСАЕВ

Краснодар

Павел МАМАЕВ, ВАНДЕРСОН МАСИЭЛ

2

Сергей СЕМАК

Зенит

Далер КУЗЯЕВ, Александр ЕРОХИН

2

Сергей ТОМАРОВ

Уфа

Ондржей ВАНЕК (2)

2

Магомед АДИЕВ

Анжи

Паул АНТОН

1

Виктор ГОНЧАРЕНКО

ЦСКА

Абель ЭРНАНДЕС

1

Дмитрий ХОХЛОВ

Динамо

Евгений МАРКОВ

1

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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