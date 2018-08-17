Федотов – лидер по результативным заменам

14 из 39 голов в чемпионате России-2018/19 забили футболисты, вышедшие на замену. Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов, сделав две удачные перестановки в матче с "Анжи", вышел в лидеры премьер-лиги по числу удачных замен. По два мяча записали на свой счет игроки, выпущенные Олегом Кононовым, Мурадом Мусаевым, Сергеем Семаком и Сергеем Томаровым. (Кирилл БУРДАКОВ)
Результативные замены тренеров в чемпионате России-2018/19
|
Тренер
|
Клуб
|
Джокеры
|
Голы джокеров
|
Владимир ФЕДОТОВ
|
Оренбург
|
Андреа ЧУКАНОВ (2), Денис ПОПОВИЧ
|
3
|
Олег КОНОНОВ
|
Арсенал
|
Зелимхан БАКАЕВ, Даниил ЛЕСОВОЙ
|
2
|
Мурад МУСАЕВ
|
Краснодар
|
Павел МАМАЕВ, ВАНДЕРСОН МАСИЭЛ
|
2
|
Сергей СЕМАК
|
Зенит
|
Далер КУЗЯЕВ, Александр ЕРОХИН
|
2
|
Сергей ТОМАРОВ
|
Уфа
|
Ондржей ВАНЕК (2)
|
2
|
Магомед АДИЕВ
|
Анжи
|
Паул АНТОН
|
1
|
Виктор ГОНЧАРЕНКО
|
ЦСКА
|
Абель ЭРНАНДЕС
|
1
|
Дмитрий ХОХЛОВ
|
Динамо
|
Евгений МАРКОВ
|
1