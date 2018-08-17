Федотов – лидер по результативным заменам

14 из 39 голов в чемпионате России-2018/19 забили футболисты, вышедшие на замену. Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов, сделав две удачные перестановки в матче с "Анжи", вышел в лидеры премьер-лиги по числу удачных замен. По два мяча записали на свой счет игроки, выпущенные Олегом Кононовым, Мурадом Мусаевым, Сергеем Семаком и Сергеем Томаровым. (Кирилл БУРДАКОВ)

Результативные замены тренеров в чемпионате России-2018/19