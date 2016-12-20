Федор Смолов: "Я всегда в себя верил"

Форвард сборной России и "Краснодара" Федор Смолов подчеркнул, что прибавить в профессиональном плане ему помог опыт, поддержка близких и команда. Футболист признан лучшим игроком года в РФПЛ в результате самого масштабного и авторитетного в стране опроса, который "СЭ" официально провел совместно с РФС и премьер-лигой. Участниками стали лучшие тренеры страны, ведущие футбольные управленцы, журналисты нашего издания и, конечно же, обычные болельщики.

– Назовите три причины, по которым Федор Смолов превратился из просто талантливого и подающего большие надежды игрока в лучшего футболиста России и супербомбардира.

– Не хочется много говорить о себе, но отмечу, что, наверное, я повзрослел… Я всегда в себя верил. Несомненно, мне очень помогла поддержка родителей, агентов, близких друзей. Ну и не могу не отметить команду "Краснодар", ее стиль игры и атмосферу, которые позволяют мне демонстрировать мои лучшие качества.

– Виктория Лопырева в предновогоднем интервью "СЭ" (оно будет опубликовано во второй половине декабря) назвала вас главным героем года в российском футболе. А кто главные герои футбольного 2016 года по вашей версии?

– Виктория так часто появляется в футбольных СМИ, что я даже удивлен, почему она назвала кого-то, а не себя. А если серьезно, главными героями назвал бы "Ростов" и моих партнеров по команде. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Смолова