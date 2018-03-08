Федор Смолов: "Я думал о хет-трике в матче с "Ростовом", но результат команды важнее"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что в матче 21-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (3:1) мог сделать хет-трик. Однако, по словам форварда сборной России, для него это не было принципиальной целью. Напомним, Смолов оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров чемпионата России.

​– Я думал о хет-трике, потому что в этом сезоне еще не было, – сказал Смолов в интервью клубному телевидению. – Наверное, самый реальный шанс у меня был, когда Жо (Жоаозинью) прострелил, но я, к сожалению, не очень хорошо принял мяч.

А в остальных эпизодах я принимал решение, что партнер находится в более удачной позиции, и стоит сыграть на него, потому что я не зациклен на хет-триках. Для меня важнее победа команды.

Думаю, все видели, как я радовался третьему голу несмотря на то, что забил его не я. Вся команда радовалась, и я был счастлив, что нам удалось добиться победы. Все-таки командный результат для меня важнее.