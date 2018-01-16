Федор Смолов: "В отпуске отдыхал, не парился, не думал ни о чем"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью клубной пресс-службе в шутку пожаловался, что не получил подарков на Новый год. Также он отметил, что вид спорта "номер два" для него – это хоккей.

– Что тебе подарили на Новый год?

– Мне... Мне не подарили ничего. (смеется)

– Если не футбол, то какой вид спорта?

– Хоккей.

– Вы хоть раз в него играли?

– Да

– Чего вы не делали в отпуске?

– Я "забил" на Инстаграм, особо никому не показываю, чем я занимаюсь. Чисто отдыхал, не парился, не думал ни о чем.