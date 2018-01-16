Федор Смолов: "В отпуске отдыхал, не парился, не думал ни о чем"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью клубной пресс-службе в шутку пожаловался, что не получил подарков на Новый год. Также он отметил, что вид спорта "номер два" для него – это хоккей.
– Что тебе подарили на Новый год?
– Мне... Мне не подарили ничего. (смеется)
– Если не футбол, то какой вид спорта?
– Хоккей.
– Вы хоть раз в него играли?
– Да
– Чего вы не делали в отпуске?
– Я "забил" на Инстаграм, особо никому не показываю, чем я занимаюсь. Чисто отдыхал, не парился, не думал ни о чем.
Старый болельщик Динамо
Ну уж о своём-то кошельке наверное не забывал думать. Правда?
23:15 16 января
Спринт
Если человек не думал ни о чем в течении полутора месяцев, это значит, что ему просто нечем думать - ибо по квалификации человек относится к особи разумной. Давно замечено, что количество наколок на теле обратно пропорционально количеству мозговых извилин в голове.
20:56 16 января
Zlatcko
пока Федя ты наш основной нападающий на ЧМ! начинай париться, думай про ЧМ!
20:22 16 января