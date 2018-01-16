19:48 16 января | Футбол — РФПЛ

Федор Смолов: "В отпуске отдыхал, не парился, не думал ни о чем"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью клубной пресс-службе в шутку пожаловался, что не получил подарков на Новый год. Также он отметил, что вид спорта "номер два" для него – это хоккей.

 
Федор СМОЛОВ.Смолов нужен "Вест Хэму". Объясняем, почему

– Что тебе подарили на Новый год?

– Мне... Мне не подарили ничего. (смеется)

– Если не футбол, то какой вид спорта?

– Хоккей.

– Вы хоть раз в него играли?

– Да

– Чего вы не делали в отпуске?

– Я "забил" на Инстаграм, особо никому не показываю, чем я занимаюсь. Чисто отдыхал, не парился, не думал ни о чем.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Старый болельщик Динамо

Ну уж о своём-то кошельке наверное не забывал думать. Правда?

23:15 16 января

Спринт

Если человек не думал ни о чем в течении полутора месяцев, это значит, что ему просто нечем думать - ибо по квалификации человек относится к особи разумной. Давно замечено, что количество наколок на теле обратно пропорционально количеству мозговых извилин в голове.

20:56 16 января

Zlatcko

пока Федя ты наш основной нападающий на ЧМ! начинай париться, думай про ЧМ!

20:22 16 января