Федор Смолов: "Удивлен, что Лопырева назвала меня главным героем года в российском футболе"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов в интервью "СЭ" подчеркнул, что удивлен тем фактом, что его бывшая супруга Виктория Лопырева назвала его главным героем года в российском футболе. Отметим, что Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по версии "СЭ", РФС и РФПЛ.

– Виктория Лопырева в предновогоднем интервью "СЭ" (оно будет опубликовано во второй половине декабря) назвала вас главным героем года в российском футболе. А кто главные герои футбольного 2016 года по вашей версии?

– Виктория так часто появляется в футбольных СМИ, что я даже удивлен, почему она назвала кого-то, а не себя. А если серьезно, главными героями назвал бы "Ростов" и моих партнеров по команде.

Федор Смолов: "Если Глушаков - это похороны, то Смолов - это Новый год"