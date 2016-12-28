Федор Смолов: "У меня было космическое предложение из Китая"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что в летнее трансферное окно у него было выгодное предложение от китайской команды "Шанхай Шэньхуа". По словам форварда, о возможности перезда в Китай он не задумывался ни на секунду.

— Правда, что "Лилль" выходил на вас прямо на Euro-2016?

– Ну как выходил, - приводит еженедельник "Футбол" слова Смолова. - Ко мне в отеле подходил какой-то парень, говорил, что давай контакты, я свяжу тебя с "Лиллем", они очень хотят. Это как считается – выходил? Я допускаю, что, может быть, была какая-то бумага в клуб или обращение. Просто я этого не знаю. Но есть ли смысл рассматривать "Лилль", играя в "Краснодаре"?

– Финансовый смысл?

– У меня летом было супервыгодное предложение в финансовом плане из Китая. Клуб "Шанхай Гринлэнд Шэньхуа", кажется. Оно было действительно космическим. Думаю, во всем чемпионате России ни у кого нет таких условий. Но я отказал сразу, ни секунды не раздумывал. У меня есть цель, я к ней иду и хочу в конце концов все-таки добраться.