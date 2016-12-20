Федор Смолов: "Слуцкий считает, что умеет шутить"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов в интервью "СЭ" пошутил над бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким. Напомним, что Смолов был признан лучшим футболистом России 2016 года по версии "СЭ", РФС и РФПЛ.
– Большинство граждан России на Новый год традиционно смотрят телевизор – и эти телепередачи во многом формируют их культурный, музыкальный вкус. Если бы продюсером "Новогоднего огонька" были вы, то кто бы стал ведущими, кто бы пел, выступал и шутил?
– Назову тех, кого я знаю лично или бывал у них на передачах. Вел бы такой "Огонек" Иван Ургант. Пели бы NEL, "Каспийский Груз" и, конечно, L’One (мне даже довелось как-то поучаствовать в одном из его концертов). А кто бы шутил?.. Ну, давайте сегодня поддержим Леонида Викторовича Слуцкого. У него сейчас много свободного времени, ему нужна работа, а шутить он любит и считает, что умеет. Ну, пусть шутит, вот только танцевать и читать рэп все-таки не стоит. (Дмитрий СИМОНОВ)
Федор Смолов: "Если Глушаков - это похороны, то Смолов - это Новый год"
shpasic
мало того, он ещё и считает себя тренером!)
14:44
просто Царь
Слуцкий :" Смолов считает, что он умеет играть в футбол.Ну пусть играет.Вот только болтать много не стоит"
14:23
Долой марионеток-макларенеток
Нет, шутить будет Смолов. Он считает, что он-то точно это умеет.
14:17
BABOOIN
Смолов разговорился, забыл чем был еще два года назад и на ЧЕ?
14:12
РусланИ
Подтекст: Слуцкий - клоун.
14:03