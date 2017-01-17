Федор Смолов: "Считаю Аршавина топ-футболистом"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью The Flow высоко оценил мастерство и карьеру полузащитника "Кайрата" и бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.

– После Euro-2008 волна российских футболистов поехала в Англию. Из них с оговорками получилось разве что у Аршавина. Почему так?

– Нет, я считаю, у Павлюченко тоже получилось: он забил много голов. Да, он не имел постоянной игровой практики, но там высокая интенсивность игры, и Рома, может, не совсем адаптировался. А вот про Аршавина могу наверняка сказать: я был в "Фейеноорде", когда он играл за "Арсенал". И все голландцы в команде говорили, что Аршавин – топ-футболист. Он котировался в Европе как игрок топ-уровня. Я его тоже таковым считаю. Наверное, непростой характер и чужая страна сыграли свою роль. Плюс в Европе, если ты чего-то не хочешь или у тебя не получается, тебя никто не будет уговаривать. Со своими проблемами ты должен разбираться сам.

У нас в России, к сожалению, с иностранцами возятся и носят их на руках. В Европе все иначе. Не хочешь – не надо, ищи себе другую команду в следующее трансферное окно.

– Разве россиян не носят? Из-за лимита на иностранцев вы так или иначе появляетесь на поле.

– Тут с тобой нельзя не согласиться, конечно. Но в то же время это вопрос индивидуальный: можно почивать на лаврах, зная, что ты и так будешь играть. А можно ставить перед собой цели. Ты же играешь в футбол, чтобы выигрывать, а не просто чтобы выйти на поле и получить зарплату. Другой момент, что это не всегда получается. Да и с нашей сборной требуют как с одной из футбольных сверхдержав, хотя мы объективно ей не являемся.