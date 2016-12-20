Федор Смолов: "Результат на Euro-2016 – главное разочарование года"

Форвард сборной России и "Краснодара" Федор Смолов подчеркнул, что три главных события уходящего года в его футбольной жизни – это открытие стадиона в Краснодаре, признание коллег и участие в чемпионате Европы.

Футболист признан лучшим игроком года в РФПЛ в результате самого масштабного и авторитетного в стране опроса, который "СЭ" официально провел совместно с РФС и премьер-лигой. Участниками стали лучшие тренеры страны, ведущие футбольные управленцы, журналисты нашего издания и, конечно же, обычные болельщики.

– Три главных радостных события и три главных разочарования в 2016 году?

– В первую очередь отмечу открытие нашего стадиона в Краснодаре. Я видел много арен, но на такой, признаюсь, еще не играл. Это большая радость для команды, города и, конечно, нашего президента, который вкладывал туда не только деньги, но и душу, жил этим событием.

Во-вторых, запомнился один из опросов моих коллег, где меня выбрали лучшим игроком. Футболисты не очень любят хвалить друг друга, поэтому это было вдвойне приятно (речь об опросе 160 футболистов РФПЛ, который наше издание проводил в мае этого года по итогам сезона-2015/16. – Прим. "СЭ").

И третье, само собой, участие в таком форуме, как чемпионат Европы.

Что же касается главных разочарований-2016, то, естественно, скажу, что это результат на Euro-2016. Все остальное – часть профессии. Главное, что все друзья и близкие живы и здоровы. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Смолова