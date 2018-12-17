Федор Смолов пошутил про "Спартак" и ЦСКА в программе "Потрогай это"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов подшутил над "Спартаком" и ЦСКА в клубной программе "Потрогай это".
Сюжет выпуска состоял в том, что футболисты просовывают обе руки в круглые отверстия Затем они берут в руки лежащий там предмет, который они не видят, и пытаются определить, что это такое.
Сначала Смолов взял в руки куски сала. Повертев его, он сказал:
- Вы серьезно? Это же что-то, связанное со "Спартаком!
Затем ведущие насыпали в тарелку табак для кальяна. Смолов, пощупав его, заявил:
- Это овес! Раньше же много народу здесь было из ЦСКА.
Смогут ли Михалик и Смолов распознать сало и табак для кальяна?– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 17 декабря 2018 г.
Смотрим первую серию #ПотрогайЭто на "ЛокоТВ 2.0" 👇🏼https://t.co/uncwd3b7IG pic.twitter.com/NP0DCgX8Y5
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