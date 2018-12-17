Федор Смолов пошутил про "Спартак" и ЦСКА в программе "Потрогай это"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов подшутил над "Спартаком" и ЦСКА в клубной программе "Потрогай это".

Сюжет выпуска состоял в том, что футболисты просовывают обе руки в круглые отверстия Затем они берут в руки лежащий там предмет, который они не видят, и пытаются определить, что это такое.

Сначала Смолов взял в руки куски сала. Повертев его, он сказал:

- Вы серьезно? Это же что-то, связанное со "Спартаком!

Затем ведущие насыпали в тарелку табак для кальяна. Смолов, пощупав его, заявил:

- Это овес! Раньше же много народу здесь было из ЦСКА.