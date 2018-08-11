Федор Смолов: "Период в "Краснодаре" навсегда останется в моем сердце!"

Нападающий сборной России Федор Смолов в своем Инстаграме поблагодарил "Краснодар" за время, проведенное в клубе. Напомним, что ранее форвард перешел в "Локомотив". По информации "СЭ", соглашение с "Локо" рассчитано на 4 года. Железнодорожники заплатили "Краснодару" порядка 9 миллионов евро. Напомним, Смолов выступал за "Краснодар" с 2015 по 2018 год. В составе "быков" он провел 101 матч, забив 64 мяча.

"Хочу поблагодарить "Краснодар" за 3 незабываемые года! Всех партнеров по команде, тренеров, персонал, руководство и болельщиков! Этот период навсегда останется в моем сердце!" – написал футболист.​