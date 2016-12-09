Федор Смолов: "Нужно побороться за место в первой тройке чемпионата России"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов подчеркнул, что команда во второй половине сезона постарается пробиться в тройку сильнейший в премьер-лиге. "Быки" занимают пятую строчку, отставая от идущего на третьей позиции ЦСКА на четыре очка.

– Как собираетесь отдыхать?

– Буду отдыхать хорошо, – приводит Sportbox слова Смолова. – Наберусь эмоций и энергии, чтобы мы могли во второй части сезона побороться в чемпионате за место в первой тройке.

– Как далеко "Краснодар" может пройти в Лиге Европы?

– У нас сильная команда. Шансы есть всегда. Надеюсь, что мы хорошо подготовимся и выступим в Лиге Европы лучше, чем в прошлом сезоне. Будем над этим работать.