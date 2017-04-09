Федор Смолов: "Ничья в матче "Краснодар" - ЦСКА закономерна"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов после домашней ничьей с ЦСКА (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что результат можно назвать закономерным. По словам Смолова, "Краснодару" нужно терять меньше очков в матчах с командами ниже уровнем.

- Матч получился неоднозначным для "Краснодара"...

- Да, так и есть. В первом тайме у ЦСКА было явное преимущество по голевым моментам, нам повезло. Во втором тайме у нас уже было преимущество. Мы забили, повели в счете, имели моменты, чтобы доводить дело до победы. Если брать два тайма отдельно, то, наверное, ничья закономерна.

Все знают, что забитый гол добавляет эмоции, он дал нам импульс, мы побежали вперед.

- Но голов с игры по-прежнему нет - проблемы с реализацией?

- Наверное. Есть голевые моменты, но надо их реализовывать. Будем над этим работать. К сожалению, не все всегда получается. Бывают просто такие факторы, как везение или невезение.

- "Краснодар" сыграл вничью с сильным соперником, но все же опять потерял очки. Есть шанс на борьбу за тройку?

- Шанс есть, но отрыв большой, осталось восемь матчей. Объективно ЦСКА и "Зенит" - команды высокого уровня. Будет тяжело, но борьба за чемпионство и Лигу чемпионов в первую очередь проявляется в матчах с командами ниже уровнем, где мы часто теряем очки.