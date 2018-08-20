Федор Смолов: "Не считаю себя богом футбола"

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов рассказал журналистом о причинах перехода в московский клуб на презентации новичков железнодорожников. Форвард присоединился к чемпионам России этим летом, перейдя из "Краснодара". По данным "СЭ", трансфер обошелся в 9 миллионов евро.

- Длиннее очередей за автографами у меня еще не бывало, - признался Смолов. - Все сессии такого плана не бывают длиннее двух часов.

- Почему коллеги раньше ушли раньше?

- У одного из них самолет, поэтому мы вошли в положение и дали возможность уехать.

- Готовы дальше раздавать автографы?

- Нет (улыбается). Энергетически очень затратно контактироваться с таким количеством людей, поэтому устаешь. Но я благодарен им за поддержку.

- Дети кричали: "Федор Смолов - бог футбола".

- Это приятно и немного забавно, - отметил Смолов. - Потому не считаю себя богом футбола, но было прикольно.

- Как в новом клубе?

- Отлично. Спасибо и ребятам, и персоналу, и тренерскому штабу за то, что так тепло приняли. В "Локомотиве" я всего неделю, но такое ощущение, что уже год в команде.

- Какие задачи может решить этот состав железнодорожников?

- Самые высокие, ведь "Локомотив" - действующий чемпион, и постараемся повторить прошлогодний результат.

- Были предложения из других клубов?

- Были, из каких - не имеет значения. Выбрал "Локо", потому что это чемпион страны, играет в Лиге чемпионов, состав достаточно сильный. Плюс, я хотел двигаться. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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