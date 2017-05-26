Федор Смолов: "Назвать свою фамилию в голосовании меня попросил Володя Быстров"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью "СЭ" отметил, что в традиционном голосовании за лучшего игрока сезона назвал свою фамилию в шутку. Форвард стал лучшим бомбардиром и был назван лучшим игроком во второй раз подряд. Он опередил спартаковца Квинси Промеса на 15 очков.

– Ваша тройка: 1. Смолов 2. Фернанду 3. Промес. Вы назвали лучшим самого себя, хм... Теперь все посчитают, что вы зазнались.

– Я сделал это в шутку, но кое-кто, похоже, воспринял такой "выбор" всерьез. Но это уж не мои проблемы… А насчет зазнайства вы зря – я не из тех, кто задирает нос. Хотя скажу правду: Володя Быстров, парень, который покидает "Краснодар", просил меня так проголосовать. Поэтому отказать ему не смог (смеется). (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Федора Смолова