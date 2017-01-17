Федор Смолов: "Моя зарплата упала в три раза, когда перешел из "Динамо" в "Урал"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что деньги имеют для него второстепенное значение. Он добавил, что когда перешел из московского "Динамо" в "Урал" то его зарплата упала в три раза.

– Вы отказались от переезда в Китай за бешеные деньги. При этом в декабре ваш ровесник Оскар променял лондонский "Челси" на китайский клуб. Что движет футболистом в расцвете сил, который, по сути, таким переездом заканчивает карьеру на высоком уровне?

– У меня нет конкретного ответа на этот вопрос, – приводит the-flow.ru слова Смолова. – Но вот, какой вывод я сделал про ребят из Латинской Америки. Ими всеми движет жажда денег. Они как правило из бедных семей. Там работает такая мотивация: мои родные, дети и внуки будут жить прекрасно, я обеспечу семью на несколько поколений.

– Какую роль для вас играют деньги?

– Второстепенную. Я готов пойти на понижение, чтобы играть в команде, которая мне интересна.

– Насколько упала ваша зарплата, когда вы переходили из "Динамо" в "Урал"?

– В три раза.