Федор Смолов: "Много лет играл в "Динамо". Провел, скорее, более уместный глагол"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России с "Динамо" отметил, что эта игра станет для него принципиальной. Смолов выступал в составе бело-голубых с 2007 по 2015 год. В 77 матчах он забил четыре гола.

– Да, я много лет играл в "Динамо". Хотя играл, наверное, не так много. Провел, скорее, более уместный глагол. Я слукавлю, если скажу, что для меня это непринципиальный матч, - отметил Смолов в интервью клубной пресс-службе. - С главным тренером "Динамо" Дмитрием Хохловым мне довелось поиграть.

Моя карьера начиналась как раз, когда он был капитаном в том коллективе. Он был капитаном и на поле, и в раздевалке. Только теплые слова могу сказать в адрес Димы. Я все-таки считаю, что я могу к нему на ты обращаться, потому что нам довелось вместе поиграть. Я знаю, что он очень хорошо относится к россиянам и молодым игрокам, доверяет им. И в коллективе проблем с ребятами в коммуникации у него нет, все его уважают, это важно.