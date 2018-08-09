Федор Смолов: "Локомотив" - клуб с богатой историей, за который выступало огромное количество знаменитых футболистов"

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал переход в "Локомотив".

- Я рад присоединиться к "Локомотиву" - чемпиону страны, к команде, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов, - цитирует пресс-служба "Локомотива" Смолова. - Это клуб с богатой историей, за который выступало огромное количество знаменитых футболистов. Для меня большая честь поработать с нашим великим тренером – Юрием Павловичем Семиным. Я очень рад.

Помню, что мог оказаться в "Локомотиве" еще в 14 лет. Три месяца был на просмотре в Черкизове, мне даже выдали форму с 17-м номером, но потом сказали, что я не попадаю в команду. Тогда очень переживал. Теперь я перехожу в "Локомотив" уже в статусе профессионального футболиста. Это здорово.

Таблица переходов РПЛ //

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