Федор Смолов: "Краснодару" нужно прибавлять, чтобы соответствовать растущей по всей стране популярности"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью "СЭ" отметил, что команда должна биться за самые высокие места, чтобы соответствовать стадиону и своему имиджу. В прошедшем сезоне "быки" заняли четвертое место, а в традиционном голосовании за лучшего игрока сезона футболисты назвали Смолова лучшим игроком.

– Вы лучший бомбардир РФПЛ, а "Краснодар" вышел в Лигу Европы. Это круто – но, кажется, уже где-то было. А, точно: то же самое произошло год назад! У вас нет ощущения, что вместо шага вперед идет топтание на месте? Хотя это место действительно очень-очень высокое.

– В РФПЛ немало футболистов, мечтающих стать лучшим бомбардиром. И есть с десяток команд, которые были бы рады финишировать четвертыми. Но если серьезно, это объективно наш уровень, и нам всем в клубе надо прибавлять, чтобы быть готовыми бороться за самые высокие места и соответствовать всему хорошему, что у нас уже есть: стадиону, невероятной академии, имиджу и растущей по всей стране популярности "Краснодара". (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Федора Смолова