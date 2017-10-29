Федор Смолов: "Краснодар" вернул себе уверенность, надо продолжать работать"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов после победы над "СКА-Хабаровск" (4:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что его команде нужно выправлять ситуацию в турнирной таблице. Он также добавил, что "быки" смогли вернуть уверенность в своих силах.

Отметим, что форвард отличился дублем и результативной передачей во встрече.

– Мы проиграли большое количество матчей подряд, и нам нужно выправлять ситуацию в чемпионате, чтобы порадовать своих болельщиков. Потому что мы сегодня играли дома, и в последних двух домашних матчах не выигрывали, – сказал Смолов. – Хорошо, что сегодня удалось и победить, и забить. Вернули уверенность. Нужно продолжать дальше двигаться и работать. (Екатерина ПОТАПОВА)

После 15 туров "Краснодар" поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка и отставая от лидирующего "Локомотива" на 8 баллов.

Трансляция матча "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"