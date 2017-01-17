14:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов: "Когда я играл за "Динамо", с трибун кричали: "Вперед, ублюдки! Вперед, тупые"

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал об инциденте, когда болельщики московского "Динамо" посетили базу бело-голубых, чтобы поговорить с игроками команды.

– Чтобы чего-то требовать, нужно нормально болеть для начала, – приводит the-flow.ru слова Смолова. – Когда я играл за "Динамо" и с трибун кричали: "Вперед, ублюдки! Вперед, тупые", то чего они вправе после этого требовать, какой игры? Подойти и извиниться перед ними? За то, что они тебя лично оскорбляют?

Дополнительная информация

http://the-flow.ru/features/smolov-interview

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Termin79

Ничего нового, это ж динамики, всю жизнь такими были.

14:43

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