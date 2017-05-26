Федор Смолов: "Китай? Почему бы не пообщаться с медийной аудиторией в миллиард?"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью "СЭ" отметил, что не обсуждает трансферные слухи. По его словам, причиной недавнего интервью китайской прессе не является интерес от клубов из Поднебесной.

– В Инстаграме вас поздравили с победой в гонке бомбардиров Промес и Глушаков, а Каррера первым делом назвал вашу фамилию, когда его спросили о лучших футболистах сезона не из "Спартака". Вас таким образом заманивают в "Спартак"?

– Инстаграмом не отделаются! А все остальное попадает под нашу с вами договоренность не обсуждать трансферные дела.

– Интерес из Китая с зарплатой 10 миллионов евро в год по-прежнему сохраняется? Вы даже давали интервью китайским СМИ – зачем?

– Китайцы не отпускают! А интервью Titan Plus? Почему бы не пообщаться с медийной аудиторией в миллиард?! (Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Федора Смолова