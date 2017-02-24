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Федор Смолов: "Из-за уважения к "Краснодару" я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия окна"

Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
Федор СМОЛОВ. Фото Виталий ТИМКИВ
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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов по просьбе "СЭ" прокомментировал информацию о предложениях из Китая. Ранее в СМИ появилась информация, что лидеру "быков" предложили контракт в Поднебесной с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

– Из-за уважения к клубу я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия трансферного окна, какие бы клубы и какие бы деньги не фигурировали в этих предложениях, – подчеркнул Смолов. – Сегодня я сфокусирован на продолжении нашей борьбы в Лиге Европы и жду игр чемпионата и Кубка России. Летом мы договорились рассмотреть все предложения, которые как хороши для моей карьеры, так и устроят "Краснодар". (Дмитрий СИМОНОВ)

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