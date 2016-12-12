Федор Смолов: "История с Кокориным и Мамаевым? Хорошо, что я в этот день улетел"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов отметил, что он поменял отношение к жизни. По его словам, произошел период взросления. Также Смолов высказался в отношении скандальной истории в Монте-Карло с участием полузащитника "быков" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

– Да, я перестал ходить на тусовки. Как персонаж стал менее интересен, – отметил Солов в эфире программы "Спортивный интерес". – Произошел период взросления, и у меня на многое поменялись взгляды. Все-таки выбор сделал, сделал верные шаги. Татуировки? Сейчас добиваю вторую руку. Вот после Нового года добью и на этом собираюсь остановиться.

Судя по статистике, неплохо провожу последние сезоны. Я нападающий, стараюсь выполнять свои прямые обязанности. На все воля божья. И удача сопутствует, и в этом тоже заслуга партнеров, которые создают для меня моменты. Судя по возрасту, я уже точно не подающий надежды. То есть меня можно назвать игроком, который сформировался и продолжает прогрессировать, расти и работать над собой ежедневно.

Что касается вечеринки в Монте-Карло, то хорошо, что я в этот день улетел. А если серьезно, то подставили парней, такая ситуация получилась. Могу им только посочувствовать, что они оказались там в это время. Это был не самый подходящий момент, и я понимаю, почему страна так обозлилась на ребят.